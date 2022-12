Mancini | “Il Napoli vincerà lo scudetto Vi dico una cosa sugli azzurri”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roberto, CT della nazionale, crede neldi Luciano Spalletti per la lottain serie A. Mancano 23 gare alla fine del campionato. Dopo la fine dei Mondiali, inizia la seconda parte della Serie A 2022/2023: in inverno si cominceranno a definire i vari duelli per lottare e conquistare salvezza, Conference League, Europa League, Champions e naturalmente il premio più ambito, loche vede ildi Spalletti come principale protagonista alla vittoria finale. MANICI SULLOALRoberto, CT della nazionale italiana, ha parlato dele della corsain serie A: “Il campionato è lungo, ma credo che ilriuscirà a mantenere la prima ...

