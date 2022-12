Il Post

- La Camera approva la primadidel governo Meloni con 197 voti e favore e 129 contrari, al termine di una maratona notturna con momenti di tensione. Proteste delle opposizioni per due emendamenti presentati dall'...Zelensky: "Stiamo combattendo il male assoluto" E' di di almeno 8 morti ildi un ... "Sin da ottobre, la Russia - si- ha aumentato le sue forze in Ucraina con decine di migliaia di ... La Camera ha approvato la legge di bilancio "USATE I PICCIONI VIAGGIATORI", Dibattito surreale alla Camera. Le opposizioni (non) ricevono le comunicazioni sulla manovra via vax. Ed è il caos. Guardate [Video] ...Con 221 sì e 152 no e 4 astenuti la Camera conferma la fiducia al governo Meloni sulla manovra. Dopo il dibattito sulle intenzioni di voto sulla legge di bilancio, in serata era iniziata la fase di vo ...