La proposta di fornire la carta d’identità o usare lo SPID per creare un account sui social non funziona

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, a ottobre 2019 aveva scritto in un tweet che stava lavorando a unadi legge per obbligare chiunque volesse iscriversi a unnetwork a presentare un documento come laal momento della creazione dell’. Secondo alcuni esponenti di Italia Viva questaavrebbe dovuto aiutare a contrastare e eliminare i comportamenti scorretti sui, come l’incitamento all’odio. In realtà questapresenta molte criticità e secondo alcuni non sarebbe neanche così efficace nel contrastare gli insulti online e altri comportamenti scorretti, questo perché ogninetwork gestisce in modo diverso la moderazione dei contenuti e perché non è sempre chiaro cosa ...