Iraq | Meloni in uniforme riceve gli omaggi dei soldati italiani | “Dovrei essere più militare | più dignitosa”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Oggi la Presidente del Consiglio Giorgiaè in visita a Baghdad, in, dove ha incontrato l’omologo Mohammed Shia Al Sudani e l’ambasciatore italiano Maurizio Greganti. Poi, la visita della Premier inmimetica alla baseUnion 3, sede dei comandi della missione Nato e della Coalizione anti-Daesh. Quiha fatto visita al comandante della missione, il generale Giovanni Maria Iannucci, a una rappresentanza di militaripresenti e al personale del contingente italiano in. “Sono davvero molto lieta dioggi qui inin quello che rappresenta la mia prima missione bilaterale fuori dall’Europa – ha esordito la Premier – l’è un Paese amico che ha dimostrato ancora una ...

Durante l'incontro tra il premier Mohammed Shia al - Sudani e la premier Giorgia, in visita ... giornalista e ricercatore e fondatore diFuture Center for democracy support. 'Il premier ...Durante la sua visita inha fatto tappa anche nell'ambasciata italiana. 'Ci tenevamo a fare un passaggio qui in ambasciata perché il lavoro che fate è un lavoro preziosissimo per l'Italia. Meloni a Baghdad, colloquio con al Sudani. Visita ai militari italiani: "Un Iraq forte è una condizione per l… L'invito alle aziende italiane a investire ulteriormente in Iraq, rilanciare il comitato bilaterale congiunto e trarre vantaggio ...Al Palazzo del Governo, il presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con il primo Ministro della Repubblica dell’Iraq, Mohammed Shia al-Sudani. Presso la Base militare Union 3, sede dei Comandi d ...