Il Qatargate non è nato oggi e non è solo Panzeri

Sky Tg24

ROMA " "Di fronte allo scandalo del, la politicapuò limitarsi ad indignarsi a costo zero. E' facile, oggi, prendere le distanze a parole. E' arrivato il momento di fare la differenza con i fatti. La questione è seria e ...Ma secondo l'avvocato Michalis Dimitrakopoulos, la ex vicepresidente del Pe "sapeva dell'esistenza di questi soldi": sarebbero appartenuti al compagno Giorgi, che ne avrebbe "tradito la fiducia" . Qatargate, prorogata di un mese la carcerazione preventiva della Kaili Il governo Meloni sta accompagnando l'Italia in uno stato di coma. Nel Regno Unito scioperi per i diritti, ma noi italiani niente ...Aperta un'inchiesta interna sui contatti certificati tra l'ex commissario e almeno nove commissari dell'attuale esecutivo europeo ...