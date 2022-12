Il mio vino libero. Una rassegna di bottiglie per le vostre tavolate natalizie

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il massimo enologo di tutti i tempi, colui che trasformò l’acqua in, ed erabuono, ha detto: “Sia il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno”. Dunque sulle etichette io voglio leggere “rosso”, “bianco”, “rosa”, “dolce” e nient’altro. Il di più, le denominazioni, le certificazioni, so bene da chi provengono e cosa costano. Approssimandosi le feste, sacre e profane, ho stilato per lo scaffale mio e dell’amico lettore una lista certo non completa ma nemmeno troppo parziale dei non tanti vini liberi reperibili in commercio, e quando dico liberi dico vini non Doc e non Docg, possibilmente nemmeno Igt e nemmeno Bio (troverete qualche eccezione perché bisogna liberarsi anche dallo zelo, dal perfettismo, dalla tentazione di scrivere manifesti e ...