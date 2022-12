Il gas dei nuovi rigassificatori basterà?

Corriere della Sera

Tetto al prezzo del, ancora nessuna intesa Morawiecki: "Tetto al prezzo delNon ci sarà una svolta a breve" Guerra, alle stelle il prezzoprodotti alimentari Sul fronte agricoltura : ...A favorire l'ottimismo è l'andamento del prezzo delnaturale: per la prima volta dall'aggressione russa all'Ucraina il prezzo scende sotto la soglia5 dollari a 85 euro per mwh, - 6%. In ... Gas, il price cap funziona Prezzi scendono ai livelli pre-guerra, la rabbia di Mosca Mosca oggi è andata all’attacco di Bruxelles: “Il price cap è dettato dall’odio verso la Russia, non funzionerà”, ha scritto in un messaggio via Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza r ...Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli 2023, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dic ...