(Di venerdì 23 dicembre 2022) Racconti popolari, meglio conosciuti come "" in dialetto siciliano, raccolti daun volume antologico. Si tratta del sogno dello scrittore - contadino di Ragusa ...

Globalist.it

Racconti popolari, meglio conosciuti come "" in dialetto siciliano, raccolti da Carmelo Campanella diventano un volume antologico. Si tratta del sogno dello scrittore - contadino di Ragusa scomparso lo scorso 7 febbraio all'età di 91 anni.Vi saranno lezioni di, di detti, lezioni sulla storia delle tradizioni popolari, sulla storia della Sicilia e sulle tante inflessioni verbali. La Residenza Glicine, si pregia di ... I cunti siciliani di Carmelo Campanella diventano un libro Un volume antologico di racconti popolari raccolti dallo scrittore-contadino di Ragusa e curati da Chiara Ottaviano e Giorgio Flaccavento ...Scomparso alcuni mesi fa a 91 anni, aveva in testa "Il sogno del libro", ed è proprio questo il titolo della raccolta.