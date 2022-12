Chirico | 'Juve condannata a prescindere? Non ci sto! Come al solito c'è di mezzo il sentimento popolare'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Non sono mai stato negazionista sull’inchiesta, e non lo sarò nemmeno ora, in quanto le accuse sono pesanti e alcune intercettazioni...

napolipiu.com

In ritardo sulla terza di 9 punti laStabia (29). di Giuseppe Romano Inizia così la caccia alla pole position del girone conclusivo del campionato di serie C, girone C: Catanzaro e Crotone sono ...... alle spalle delle tre corazzate e dellaStabia. Tanta comunque la voglia di stupire e ... (dal 13 st Vitale M.),C., Giron M., Golemic V., Gomez G. (dal 36 st Bernardotto G.), Kargbo A. (... Chirico: "La Juve non deve essere condannata a prescindere. Avete ... Saranno in vendita, a partire da martedì 27 dicembre 2022, i biglietti per Sampdoria-Napoli, 17esima giornata di Serie A in programma domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18:00 allo… Leggi ...ForzAzzurri.net - Marcello Chirico punta il dito contro il Napoli La Juventus è stata colpita dallo tsunami chiamato Inchiesta Prisma. Nel club bianconero ora regna ...