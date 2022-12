Chi è Danilo Valeri | rapito a Ponte Milvio - Cronaca - quotidiano net

Open

Il ventenne costretto con la forza da un gruppo di persone a entrare in un'auto mentre si trovava in noto locale della movida ...Indagano i pm della Dda di Roma sul sequestro diValeri, questo il nome del ragazzo di vent'anni portato via la notte scorsa da un locale di viale di Tor di Quinto da alcune persone. In procura a Roma è stato aperto un fascicolo per sequestro ... Chi è Danilo Valeri, il 20enne rapito a Roma su cui indaga l'antimafia Danilo Valeri è un ragazzo di 20 anni che è stato rapito in un locale a Ponte Milvio, da un gruppo di persone che lo hanno costretto a salire su un'auto.«Nessuna colluttazione, nessuna confusione. Poco prima che il locale chiudesse, in una serata tranquilla e affollata, un ragazzo di colore, sarà stato mio coetaneo, 20enne pure ...