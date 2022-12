Boris Becker e l’esperienza in carcere | “Vi racconto le mia prigioni”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un grande tennista del passato dal carattere molto particolare.ha raccontato il suo periodo di detenzione, durato ben otto mesi in undell’Inghilterra, ai microfoni di Sat1. Lo sportivo ha dichiarato di aver vissuto attimi di vero terrore quando i detenuti lo hanno minaccio di morte. Una vicenda che certamente ha segnato la leggenda della racchetta. Le parole disulla suaa in Inghilterra “Unero di nome John mi ha detto che se non avessi fatto questo o quello, mi avrebbe ucciso. L’avevo provato con altri che mi hanno salvato la vita. Per fortuna ha avuto l’appoggio di quei tre compagni e questo è venuto a chiedere scusa. Avevo due grosse preoccupazioni, la cella condivisa, ero fottutamente spaventato. E anche ...

RaiNews

... Jurgen Klopp L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato per la prima volta della sua relazione con. Il tennista tedesco, adesso in carcere, ha rivelato che i funzionari della ...ha ottenuto l'estradizione ed è tornato in Germania , dopo otto mesi di carcere in due penitenziari inglesi. Alla fine di aprile l'ex campione tedesco era stato condannato a due anni e ... Scarcerato dopo otto mesi parla per la prima volta Boris Becker: "In prigione minacciato di morte" Boris Becker, grande ex tennista, si è raccontato in una lunga intervista che ha messo al centro della scena le sue ...Minacce di morte, spaccio di droga, proposte sessuali e indifferenza. Ecco cosa ha visto e subìto l'ex star del tennis, Boris Becker, durante gli 8 mesi di carcere nel Regno Unito ...