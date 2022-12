Ballando con le stelle 2022 | la finalissima stasera su Rai1 | coppie e anticipazioni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ladicon leè alle porte:suscopriremo quale sarà la coppia a trionfare nella nuova edizione. Ospite d’onore un artista italiano di fama mondiale, Riccardo Cocciante, che scenderà in pista per celebrare il ventennale di “Notre Dame de Paris”. Attesa, inoltre, l’esibizione dei Maestri dicon le, che saranno impegnati in una coreografia sulle note di un emozionante medley. Leche si contendono la vittoria sono: Iva Zanicchi – Samuel Peron Rosanna Banfi – Simone Casula Ema Stokholma – Angelo Madonia Gabriel Garko – Giada Lini Alex Di Giorgio – Moreno Porcu Alessandro Egger – Tove Villfor Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca I Vip daranno il massimo per conquistare ...

L'edizione 2022 dile stelle è stata senza dubbio quella più polemica e ricca di scontri. Non solo tra i concorrenti e i giudici, ma anche internamente alla giuria che, dopo anni di complicità, si è trovata ...E sule stelle puntualizza: "Non sa ballare, ma ha il ritmo nel sangue". Ancora l'affondo sulle ex, responsabili del distacco dalla famiglia: "Da Asia Argento (non mi piace neanche come ...Selvaggia Lucarelli lascerà Ballando con le Stelle La giornalista si è sfogata sui social in merito al programma di Milly Carlucci.Selvaggia Lucarelli si toglie l'ultimo (forse) sassolino dalla scarpa in questa difficile edizione di Ballando con le Stelle per lei. Come aveva anticipato, ha deciso di mostrare quello ...