Agenzia ANSA

Il padre del, nel maggio scorso, è stato gambizzato nel corso di un regolamento di conti legato a vicende anche di droga. In base a quanto si apprende la polizia, che è al lavoro per ...- - > Leggi Anche Catanzaro, sequestrano e torturano un ragazzo: è grave, quattro arresti Bloccato e portato via in auto Ilintorno alle 2:30 della notte tra giovedì e venerdì, è ... 20enne sequestrato fuori da locale a Roma, indagano pm antimafia - Lazio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato il bando per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di attrezzaggio tecnologico con la tecnologia Ertms sulla tratta Lercar ...A Roma, nella zona di Tor di Quinto, un giovane di 20 anni, Danilo Valeri, è stato prelevato nella notte da alcuni uomini mentre era all'esterno di un locale. Indagini sono in corso per rintracciarlo ...