Ultime Notizie Roma del 22-12-2022 ore 12 | 10

(Di giovedì 22 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale è assolutamente chiaro il messaggio inviato anche la Russia dall’incontro a Washington tra il presidente di Stati Uniti Ucraina Joe biden Vladimir zelenski l’occidente Non lascerà da sola l’Ucraina l’obiettivo è quello della pace ma non si pensi di logorare lo sente perché non si farà logorare sopra l’Ucraina fino la pace così ha dichiarato a Sky Tg24 il ministro degli Esteri Antonio tajani il rinvio della manovra in commissione bilancio dovrebbe essere annunciato dai relatori al termine della discussione generale in corso da camera in discussione generale sono previsti una trentina di interventi per una durata di circa 4 ore poi altri due potrebbero bastare la commissione per espungere dal testo della legge di bilancio la norma che stanzia €450000 per i comuni ha provato assenza coperture per ...