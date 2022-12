Scorrano-Nociglia | incidente sulla statale | un morto Strada 275

Leggi su noinotizie

Ennesimomortale lungo la famigerata275 tra i Comuni die di. Stando alle prime ricostruzioni, questa mattina sarebbero rimaste coinvolte in uno scontro due auto ed un motocarro. A perdere la vita è stato un anziano alla guida dell'Ape, un 73enne di Botrugno. Le cause sono ancora tutte da accertare. L'impatto fatale si è verificato nei pressi di un distributore di benzina all'altezza di un incrocio. Per prestare i primi soccorsi, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze con i sanitari del 118.