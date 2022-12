Rocca | “La Regione Lazio è stata ferma 10 anni | nella mia giunta persone capaci e competenti”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “Laper 10”: lo sottolinea in un’intervista all’Adnkronos Francesco, candidato del centrodestra alla presidenza della, sottolineando che con il principale sfidante, il candidato del centrosinistra Alessio D’Amato, “la competizione sarà sui fatti”. Una competizione “sicuramente molto rispettosa sul profilo umano, ma basata sui fatti, sui progetti e le idee, su quello che si è fatto e non si è fatto in dieci. In diecisi poteva cambiare il volto dellae questo non è avvenuto, è sotto gli occhi di tutti”. Secondoil giudizio sullanon può limitarsi alla gestione dell’emergenza Covid: ...