Nuovi limiti su reddito di cittadinanza e smart working

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Oggi, nell’aula alla Camera dei deputati, è atteso l’arrivo del disegno di legge di bilancio, dopo che ieri si è concluso l’esame degli emendamenti in Commissione. Il voto di fiducia sul testo è previsto per il 23 dicembre, poi il provvedimento passerà al Senato. Nel testo che approda in aula per la discussione generale, ci sono le ultime modifiche approvate nella seduta notturna di Montecitorio. A cambiare è ildi. Oltre a una riduzione dell’assegno da otto a sette mesi per gli occupabili, in modo da risparmiare altri 225 milioni, arriva un’ulteriore stretta con un emendamento a firma di Maurizio Lupi. La novità è che viene eliminato il riferimento all’offerta di lavoro cosiddetta «congrua»: per essere considerata tale, l’offerta doveva considerare le esperienze e le competenze maturate, oltre che riguardare un impiego entro 80 ...