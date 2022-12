Milly Carlucci su Iva Zanicchi dice una cosa che nessuno si aspettava

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 dicembre 2022)si prepara come tutti per la finale di Ballando con le Stelle e a chi voleva Ivafuori risponde come forsesi. Venerdì 23mbre Ballando con le Stelle avrà la sua coppia di ballerini pronti ad alzare la coppa, ovvio che non saranno Ivae Samuel Peron ma la conduttrice non ha dubbi su Iva, la difende, altro che parole sconce.sempre così perfetta e attenta ad ogni virgola perdona l’irriverenza della, fa un bilancio del suo dance show e al Corriere della Sera elogia la cantante che si è messa in gioco, di lei si fida, non solo perché sa bene che sa quando fermarsi e se necessario chiedere scusa ma aggiunge anche che il pubblico, la gente, a ...