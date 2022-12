Meloni | pace | libertà e ordine mondiale non sono scontati

Agenzia Nova

L'opera svolta in queste missioni contribuisce alla stabilità e alla, ma trasmette anche un'... Raggiunge invece i 6,8 milioni Giorgia, che registra una crescita netta di 2 milioni rispetto ...... sottolinea. "L'Italia si e' schierato con l'Ucraina con chiarezza e senza tentennamenti. La stella polare resta quella del dialogo" per "unagiusta per gli ucraini, il tema e' complesso, ... Meloni vola in Iraq: “Ho deciso di portare gli auguri di Natale a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace” Roma, 22 dic. (askanews) - 'La pace in Europa e la libertà non sono scontate, basta andare poco lontano da qua per vederlo' e 'niente di quello ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato di essere in partenza per l'Iraq per portare gli auguri di Natale a tutti i militari italiani ...