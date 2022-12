Meloni in partenza per l’Iraq | «I nostri soldati si sacrificano più di noi Voglio dare un segnale»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’annuncio è arrivato durante gli auguri di Natale con i parlamentari di Fratelli d’Italia, ed è stato accolto da una standing ovation: Giorgiaè inper, per portare, con gli auguri di Natale, la vicinanza del governo aiitaliani impegnati in missione all’estero.: «Vado in Iraq,unai militari all’estero» «Sono instasera per, ho deciso di portare gli auguri a tutti imilitari impegnati nelle missioni di pace», ha detto il premier. «Voi sapete – ha proseguito dopo la standing ovation che le è stata tributata dai presenti – che in Iraq l’Italia ha il comando della missione Nato. Ci sono altri 4-5 ministri in ...

