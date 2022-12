Manovra | Meloni | ' difficoltà ma per chi parlava di catastrofe è stato boomerang' **

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Tra millee rodaggio e questi giorni complessi della legge di Bilancio e nonostante quello che si può e si deve migliorare, mi pare che rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza di questo Governo e di questa maggioranza come una, tutto il racconto che èfatto contro di noi gli sta simpaticamente tornando indietro come un". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, incontrando i parlamentari di Fratelli d'Italia per gli auguri natalizi, ringraziandoli per il lavoro svolto e anche per come passano le nostre "vacanze".

Sky Tg24

Ma sullaè ancora impasse Il deficit di credibilità del Pd sullaL'eterno ritorno della legge di Bilancio( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUE GOVERNO ): 'Boomerang a chi prefigurava catastrofe' leggi anche Reddito di cittadinanza, stretta in: via l'offerta congrua Il presidente del ... Manovra governo, news. Meloni: "Si dovrà migliorare ma nessuna catastrofe". LIVE Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Una finanziaria che ancora non convince. Che crea polemiche e tensioni. Non solo tra la maggioranza di centrodestra e la sinistra, rappresentata, in ...