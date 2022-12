Macabro giallo sul litorale toscano | riaffiora dal mare un cadavere È il terzo in cinque giorni

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il corpo di un uomo è stato trovato in acqua questa mattina a Marina di Massa, in provincia di Massa-Carrara. Si tratta delemerso sulla riva delin Toscana in questa settimana, dopo i due degli scorsinella provincia di Pisa. Per ora sono ignote le generalità del, rinvenuto in acqua. Dalle prime sommarie descrizioni dovrebbe appartenere a un uomo anziano, di circa 70 anni. Sul posto sono intervenute l’automedica di Massa, una ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara e la Capitaneria di Porto. LEGGI ANCHE Due cadaveri in duesulla spiaggia di San Rossore: inquirenti al lavoro su una fede e un Rolex Nubifragio mai visto in Cilento: drammatiche immagini social. Cirielli sollecita lo stato di calamità (video) Il ...

Secolo d'Italia

