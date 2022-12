‘LOL Xmas Special’ | Lillo | «È stato esplosivo | difficile resistere»

Leggi su funweek

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il Natale contagia anche Prime Video dove il teatro di LOL: Chi ride è fuori si è addobbato a festa per accogliere alcuni dei suoi volti noti. È, infatti, disponibile LOLSpecial: Chi ride è fuori, episodio che conferma la formula vincente dello show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. E se l’ambiente è più festivo che mai, le regole sono le medesime. Cartellino giallo e ammonizione alla prima risata, e cartellino rosso con espulsione alla seconda. In palio 100mila euro da devolvere a un ente benefico scelto del vincitore, ovvero colui che resisterà senza ridere per le quattro ore previste. Foto Prime Video A osservare i concorrenti, nel ruolo di host dalla control-room, torna Fedez mentre in sfida ci sono Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente), Frank Matano, Maria Di Biase, Mago Forest, Michela Giraud e ...