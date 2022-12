Lo scherzo terribile di Fiorello a Giorgia | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 dicembre 2022)in diretta didurante Viva Rai 2. Durante il programma va in onda la finta squalifica didal Festival di Sanremo 2023. Nel corso della puntata di oggi, 22 dicembre,ha fatto finta di sfidare il regolamento del Festival e ha fatto ascoltare l'inizio di un file audio inviatogli su Whatsapp dalla cantante romana. "Questo è il brano di Sanremo, ne facciamo sentire solo qualche secondo", ha dettoaccanto a un Fabrizio Biggio che si è mostrato preoccupatissimo nell'ascoltare la presunta canzone chepresenterà al Festival. Dopo che sono andati in onda pochi secondi del brano,lo ha interrotto. E sullo stesso cellulare è arrivata la chiamata di Amadeus. ", non si può ...