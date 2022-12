LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA | Schwarz in testa | tra poco Sala

(Di giovedì 22 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.09 Ora può succedere di tutto: c’è il campione olimpico francese Clement Noel (-0.12). Nella prima manche è apparso irriconoscibile. 21.08 Sono scesi i primi 15.guida la classifica con 0.17 su Jakobsen (che ha già recuperato 10 posizioni) e 0.49 su Aerni. 6° Razzoli a 1.07, pari merito con Zubcic. 21.07 Razzoli sesto a 1.07. Dal muro in giù ha proprio dato la sensazione che fosse finita la benzina. 21.05si porta al comando con 0.17 su Jakobsen! L’austriaco ha rischiato tantissimo sul piano finale. E’ il momento di Giuliano Razzoli (-0.04). Servirà qualcosa di speciale per stare davanti a. 21.03 Inforcata per Rochat. Vediamo ora l’austriaco Marco(-0.42). 21.02 Major scende per non sbagliare e prende la paga: ...

18.53 Il francese Paco Rassat è 31° a 2.03, si salva per ora Gross. 18.51 Siamo al pettorale n.51, ci avviciniamo a Kastlunger, sono 76 gli atleti iscritti. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2022 - LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2022 in DIRETTA: manche importante per Jakobsen Madonna di Campiglio capitale dello sci mondiale in occasione dello slalom speciale maschile 3Tre. Prima manche ore 17:45, seconda alle 20:45