Letta | ' Il Pd è sotto attacco | chi verrà dopo di noi farà sicuramente meglio'

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Enricoha chiuso l'incontro al Nazareno con i tre candidati alla Segreteria del Pd, nell'evento chiamato "Per una vera costituente" . L'attuale segretario, in collegamento da casa per una forte ...

Corriere della Sera

Enricoha chiuso l'incontro al Nazareno con i tre candidati alla Segreteria del Pd, nell'evento chiamato "Per una vera costituente" . L'attuale segretario, in collegamento da casa per una forte forma ..."Stiamo uscendo da un anno a di poco complicatotanti punti di vista - afferma Sacchetti - e ... A questo dovrebbe servire il nuovo congresso nazionale che eleggerà il successore di Enrico" ... Qatargate, Letta invoca «pulizia». Il Pd nei sondaggi cala sotto il 15% Qualcuno, tra i corridoi di Montecitorio, lo ha già ribattezzato il nodo cinghiali, o cinghiali-gate. Perché di ungulati (ma non soltanto) si occupa l'emendamento che nelle ...Letta al Nazareno: «È possibile che ci siano altri candidati, ma le parole che ho sentito dicono che il percorso è quello giusto, che ci sia una riflessione costituente».