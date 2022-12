Inter | Bastoni | «Abbiamo voglia di  ricominciare»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le parole di Alessandri, difensore centrale dell’, dopo la vittoria in amichevole contro la Reggina Alessandroha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’dopo il successo per 2-0 in amichevole contro la Reggina PAROLE – «Sia col Betis che oggialzato ritmi e minutaggio, queste sfide servono a mettere benzina nelle gambe. Anche Lukaku ha bisogno di ritrovare la forma migliore e con il lavoro che stiamo facendo ci darà sicuramente una grande mano.tantadi ricominciare, la sfida col Napoli sarà molto importante per noi, poi ci saranno Supercoppa e ottavi di Champions. Da qui alla fine della stagione ci aspetta un gran tour de force, è importante alzare ritmo e intensità». L'articolo proviene da Calcio News ...

Il difensore dell'Alessandro Bastoni ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo la vittoria sulla Reggina: 'Sia col Betis che oggi abbiamo alzato ritmi e minutaggio, queste sfide servono a mettere benzina nelle gambe. Anche Lukaku ha bisogno di ritrovare la forma migliore e con il lavoro che stiamo facendo ci darà sicuramente una grande mano. Abbiamo tanta voglia di ricominciare, la sfida col Napoli sarà molto importante per noi, poi ci saranno Supercoppa e ottavi di Champions. Da qui alla fine della stagione ci aspetta un gran tour de force, è importante alzare ritmo e intensità'.