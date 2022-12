Inter | Acerbi | «Daremo il massimo contro il Napoli»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le parole di Francesco, difensore dell’, dopo la vittoria in amichevolela Reggina. I dettagli Il difensore dell’, Francesco, ha parlato al termine dell’amichevole vinta per 2-0 dai nerazzurrila Reggina. PAROLE – «Non abbiamo preso gol, anche se non siamo stati brillantissimi. Dobbiamo fare qualcosa in più, soprattutto sui movimenti e l’aggredire, la Reggina aveva troppa libertà di pensiero. Comunque è andata abbastanza bene.ilservirà una squadra diversa ma manca ancora un pochino e quando rientreranno tutti arriveranno le partite che contano, edi più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

