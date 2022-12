Ginevra Lamborghini commenta la sua settimana al GF Vip 7 dopo essere uscita

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 22 dicembre 2022)è stata indubbiamente la concorrente più chiacchierata e criticata del Grande Fratello Vip 7. Nonostante la squalifica avvenuta mesi fa, alla cantante è stato permesso di fare il rientro nella casa più spiata d’Italia. Una permanenza di unatra i vipponi, in veste di ospite speciale.ha nuovamente lasciato la casa ed è tornata alla realtà. Ha ripreso in mano il suo telefono e così ha deciso di lasciare un commento riguardo all’ultima esperienza fatta proprio al GF Vip 7. Vediamo che cosa ha detto. GF Vip 7,parla del suo ritorno nella casal’ospitataha pubblicato una ig stories lasciando un commento lunghissimo per i suoi tanti fan. La ex concorrente ...