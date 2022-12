Gianluca Vialli | come sta | l' ex calciatore resta grave La sorella e Massimo Mauro gli fanno visita in ospedale

Open

continua la sua lotta contro il tumore al pancreas . Le condizione dell'ex calciatore restano gravi , ma i medici della clinica londinese dove è ricoverato sperano che possa ...Ultime notizie . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle condizioni di, l'ex calciatore della Nazionale italiana ricoverato a Londra , che ormai da cinque anni sta lottando contro il tumore al pancreas . Condizioni, ultimi aggiornamenti Il ... Non sarebbe in immediato pericolo di vita Gianluca Vialli. La madre rientrata da Londra Gianluca Vialli continua la sua lotta contro il tumore al pancreas. Le condizione dell'ex calciatore restano gravi, ma i medici della clinica londinese dove è ricoverato sperano ...Continua la lotta contro il cancro da parte di Gianluca Vialli: l’ex bomber della Sampdoria non si arrende. È cosciente, ma affaticato Le cure a cui si sta sottoponendo… Leggi ...