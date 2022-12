Giaele De Donà piange per Antonino Spinalbese | “Mi ha minacciato e ha chiuso con me”

Leggi su biccy

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’amicizia fraDesembrerebbe essersi interrotta per sempre. Questo su decisione del bel parrucchiere che dopo quattro giorni di silenzio ha deciso di rivolgere di nuovo parola alla sua ex-amica per mettere un punto.sono andati oltre? Lui sbotta: “Io e te sappiamo la verità! Se parlo fai una brutta figura” https://t.co/VV1nbW4eRc #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 22, 2022 I due erano molto amici, eppure da un momento all’altroha smesso di parlare aDemandandola in confusione. Fino al capitolo finale: la chiusura. Nel farlo il parrucchiere ha scelto le parole peggiori passando anche alle minacce velate (“se parlo..”). Parole ...