Fedez | il noto rapper ‘fatto fuori’ in questo modo | nei suoi confronti nessuna pietà

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 22 dicembre 2022)perche è stato fatto fuori senza. Per lui non c’è stato nulla da fare, il celebresi è dovuto arrendere alla situazione. Ormai siamo abituati a sentir parlare di Chiara Ferragni e di, una coppia che ama attivare l’attenzione su di sé anche perché stiamo parlando di un uomo e una donna che amano sempre dire la propria opinione senza avere paura delle ripercussioni subite.ildemocratico.comMa questa volta è ciò di cui parliamo è di una disavventura che vede come protagonista, ilche è stato mandato via in maloda un casinò di Las Vegas. Ma che cosa è accaduto al celebre artista? La disavventura diAncora una volta ...