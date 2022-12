Dramma in ospedale | 41enne muore dopo parto cesareo gemellare

MacroNews

..." Il ricovero nei giorni scorsi nel reparto di Rianimazione dell'di Lanusei in condizioni gravissime. Poi l'accertamento della morte cerebrale avvenuto nella serata di ieri. Ma nel, ...... in cui compare la compagna, sulla poltrona della sua camera d', mentre si accarezza il ... poi ildell'aborto. Questa gravidanza è 'un miracolo', come ha più volte dichiarato, e il sogno ... SESSA AURUNCA – Dramma all'ospedale, paziente si lancia dalla ... Una paziente dona il fegato, espianto all’ospedale di Lanusei. Il ricovero nei giorni scorsi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ...Stabilizzato sul posto, l'operaio è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza, in codice giallo, con un trauma cranico e una frattura all'arto superiore.