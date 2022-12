Block Devils in visita ai bambini dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Mattinata speciale per coach Anastasi, il suo vice Valentini e per i giocatori Colaci, Piccinelli, Solè, Giannelli e Mengozzi che hanno portato alcuni piccoli regali aidella Clinica Pediatrica e della Oncoematologia Pediatrica. Espletate tutte le pratiche, Kamil Rychlicki diventa cittadino italiano. Definito il quadro dei quarti della Del Monte® Coppa Italia, giovedì 29 alle ore 20:30 al PalaBarton la sfida contro Cisterna, da martedì 27 via alla prevendita Mattinata speciale per coach Anastasi, il suo vice Valentini e per iColaci, Piccinelli, Solè, Giannelli e Mengozzi. Accompagnata dal responsabile dello staff medico Dott. Giuseppe Sabatino e dal direttore sportivo Goran Vujevic, la delegazione bianconera è stata instamattina all’OspedaleMaria della ...

Sir Safety Perugia

Volley 2022 - 2023 Superlega Squadra Sir Safety Perugia Volley Mattinata speciale per coach Anastasi, il suo vice Valentini e per iColaci, Piccinelli, Solè, Giannelli e Mengozzi. Accompagnata dal responsabile dello staff medico Dott. Giuseppe Sabatino e dal direttore sportivo Goran Vujevic, la delegazione bianconera ... I BLOCK DEVILS IN PROVINCIA CON LA COPPA DEL MONDIALE