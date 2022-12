5 tessuti sostenibili che non ti aspetti

Leggi su dilei

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La tecnologia ha fatto passi in avanti davvero incredibili e questi miglioramenti, impensabili fino a pochi anni fa, hanno avuto un impatto positivo anche sullatà. Esistono infatti processi super innovativi che consentono di riutilizzare perfino quelli che sono considerati rifiuti, abbattendo in parte l’impatto ambientale di alcuni tipi di produzione e, collateralmente, di altre che vi sono connesse. Vediamone qualcuno di davvero incredibile. La fibra rigenerata Econyl® L’Econyl® è una fibra di nylon rigenerata che viene realizzata partendo da vecchie reti da pesca recuperate dal mare e da tappeti esausti. Il nylon ha la proprietà di essere riciclabile all’infinito, perché può essere ripolimerizzato e ritrasformato in filato tutte le volte che si vuole, con processi di tipo meccanico. Questo consente non solo di recuperare rifiuti dal mare, ma anche di non ...