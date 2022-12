Un tronista di Uomini e Donne 2022 ha abbandonato il trono | ecco chi è

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La nuova registrazione dioggi ha sorpreso tutti. Infatti, prima che finisca l’anno Maria De Filippi ha fatto i conti con un’altra defezione nel dating show, questa volta di uno dei protagonisti delclassico. Vediamo di chi si tratta e che cosa è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica diNuovo abbandono adForse qualcuno se l’aspettava già perché in fondo dei troni classici rimasti era quello che meno stava dando risultati, ma sicuramente a qualcun altro dispiacerà. Lorenzo Pugnaloni dal suo profilo Instagramclassicoeover ha spoilerato le attesissime anticipazioni della nuova puntata registrata oggi, 21 Dicembre ...

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori . Fiocco rosa per la coppia die Donne , l'exe la sua scelta che hanno accolto con gioia l'arrivo della loro primogenita Maria Vittoria . A dare il grande annuncio sono stati i neo genitori che hanno condiviso sui ...Anche Ludovica Valli , celebre influencer ed exdie Donne , è in attesa del suo secondogenito insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio e ha voluto annunciarlo via social con un ... Uomini e Donne, Sara Shaimi annuncia: La storia con Sonny Di ... Oggi si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e dalle anticipazioni di Uominiedonnetronoclassicoeover apprendiamo che Federico Dainese ha lasciato il trono senza scelte.La redazione di U&D vorrebbe sul trono solo volti sconosciuti: dopo le scelte degli attuali tronisti ci sarà l'arrivo dei nuovi, ancora ignoti ...