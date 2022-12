Tragedia in Argentina | tifoso muore strangolato durante i festeggiamenti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Voleva solo festeggiare la vittoria della sua nazionale ma per il ragazzo di soli 22 anni non c’è stato purtroppo nulla da fare, paese in lutto PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La gioia per la vittoria del mondiale si è subito trasformata in profonda tristezza a causa della notizia sconvolgente che ha colpito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tuttosport

... non manca la parentesi politica: i mondiali del 1978 sono giocati nell'dei colonnelli, ...gioia più grande da quando sono Presidente della Repubblica!" e per assistere sgomenti alla...La grande festa per l 'campione ha rischiato di trasformarsi in una. Un tifoso è morto strozzato da una bandiera dopo essere caduto dalla moto. Un altro ha rischiato la vita per lanciarsi da un ponte sul ... Argentina, festa o tragedia si butta sul pullman, cade dal ponte VIDEO A Bahia Blanca un ragazzo morto strozzato dalla bandiera incastrata nella ruota della moto Festa e follia negli oceanici festeggiamenti organizzati a Buenos Aires per accogliere l' Argentina dopo il t ...Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi e il tifoso è stato trasportato in ospedale in barella. Era cosciente e continuava a festeggiare anche da ferito dopo la paurosa caduta ...