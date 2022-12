(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un uomo di 30 anni si èto neldia Roma. Tra seitornato in libertà. Era di origine bengalese e sulle spalle aveva una condanna di circa due anni per concorso in rapina. Era stato rilasciato fuori dalnella sentenza di primo grado, ma poi in appello per un residuo di pena di un anno era stato portato nella prigione romana. E il prossimo luglio avrebbe finito di scontare la pena. Si tratta dell’82esimo suicidio dall’inizio dell’anno, un numero mai così alto negli ultimi 10 anni. Dato rilevato dal rapporto del Garante delle persone private della libertà personale che già a inizio dicembre segnalava come la situazione sia ancora più preoccupante se rapportato al numero totale dei detenuti. Il rapporto del Garante, che considera il periodo da ...

Suicida un 30enne in carcere a Rebibbia: sarebbe uscito tra sei mesi In totale, da inizio anno, si tratta dell'ottantaduesimo suicidio. Mai un numero così alto negli ultimi 10 anni ...Il garante dei detenuti Ciambriello oggi in visita a Poggioreale: "Settimo suicidio in carcere in Campania del 2022" ...