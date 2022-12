Silvana D’Agostino nominata Prefetto | originaria della Valle Caudina | lascia Salerno e va in Piemonte

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa sannitaquest’oggi ha tagliato un altro prestigioso traguardo professionale. La donna di Stato, di origini airolane, infatti è stata dapprimae poi assegnata alla sede di Biella, in, dal Consiglio dei Ministri come da proposta e indicazione del Ministro degli Interni Piantedosi., residente con la famiglia in centro città a Benevento, al momento ricopriva l’incarico di vicevicario presso la Prefettura di. La neoè nata a Napoli nel 1963, dove si è laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, è entrata nell’amministrazione civile dell’Interno nel 1990, prestando servizio presso le Prefetture di ...