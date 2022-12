Ricetta elettronica via sms ed email | c’è la proroga | come funziona

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Per la, ora, c’è la. Anche questa in particolare sarà contenuta nel decreto Milleproroghe, secondo quanto si apprende nelle ultime ore. Ci sarà, insomma, ladi un anno sulla possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o sms. La misura era stata introdotta con una ordinanza della protezione civile durante l’emergenza Covid, e la sua scadenza era prevista proprio nei prossimi giorni, a fine anno. Tuttavia, nonostante non ci sia più lo stato d’emergenza dovuto al Covid, il governo ha comunque deciso di optare per l’inserimento della misura in milleproroghe, posticipando di fatto il decorso e onsentendo di rinnovare di un anno la possibilità di utilizzare le ricette elettroniche. Ricette mediche, si cambia: niente fila dal medico, arrivano quelle ...