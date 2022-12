Reddito | percettori in presidio | ‘Basta stigma | la disoccupazione non è una scelta Durigon dice che non è un dramma toglierlo? Forse per lui’

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Ildi cittadinanza? Per me ha rappresentato la libertà. Poter comprare un libro, un abbonamento dell’autobus. Malgrado la crisi e lo sfruttamento del lavoro, se si riesce a vivere in modo dignitoso si può essere persone migliori”. Laura ha 56 anni, una laurea in Sociologia e diversi lavori alle spalle. Spesso precari, mal pagati. “Lavoretti, alternati a periodi di, consulenze e formazione”. Poi, la malattia della madre e la necessità di dedicarsi “totalmente alla sua assistenza”: “Mi sono ritrovata a 50 anni, quando lei purtroppo è venuta a mancare, fuori dal mercato del lavoro“. Senza il, in questi anni mantenersi “sarebbe stata un’impresa”, racconta, fuori dal ministero del Lavoro a Roma. Lì, a pochi passi dal Parlamento – dove la manovra è nel pieno caos, tra ritardi in commissione Bilancio, ...

Il Fatto Quotidiano

Resta il fatto che per iconsiderati "occupabili" nel 2023 ildi cittadinanza verrà corrisposto per 7 mensilità, invece delle 8 previste dal testo originario del Ddl di Bilancio, ...Nel particolare, la platea deididi cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,18 milioni di cittadini italiani, 198mila cittadini extra comunitari con permesso di ...