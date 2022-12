Rebibbia | si impicca in cella a soli 30 anni | sarebbe uscito tra 3 mesi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), Roma. Doveva uscire dal carcere nel giro di poco tempo, la libertà era ad un passo. Mancavano solamene 3, e poiritornato in strada, libero di riabbracciare i propri cari, rivedere gli amici, avere una seconda possibilità dopo tutto quel tempo rimasto chiuso dentro la sua. Ma questa aspettativa non è bastata ad evitargli il suicidio: l’uomo è stato ritrovato morto questa mattina nella suato. Detenuto trovato morto nella sua: aveva 30Il detenuto era di origine bengalese, giovane, aveva solamente 30, e stava finendo di scontare una pena di dueper rapina, rinchiuso tra le sbarre del carcere dia Roma. ...

ilmessaggero.it

Leggi anche Siin cella a 29 anni, è il 68esimo suicidio nel 2022: continua la strage nelle ... il 28enne pakistano " il 30 luglio 2021 è stato arrestato e condotto a. Solo tre giorni ...Nei giorni scorsi una detenuta si è tolta la vita a Verona, mentre nel carcere romano diè andata in scena una rivolta con materassi incendiati nel reparto di isolamento. Oggi i garanti dei ... Rebibbia, detenuto si impicca in cella a 30 anni: sarebbe uscito tra sei mesi L'uomo, 30 anni di origine bengalese, aveva una condanna a meno di due anni per concorso in rapina. E' l'ottantaduesimo caso dall'inizio ...Lutto nel mondo della boxe romana. Ieri pomeriggio nella sua abitazione a Tor Bella Monaca, è stato trovato privo di vita, l’ex ...