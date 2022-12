Re Carlo III | presentate le nuove banconote con il suo ritratto

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La Banca d’Inghilterra ha svelato i quattro biglietti in polimero - da 5, 10, 20 e 50 sterline - sui quali apparirà il volto del sovrano: entreranno in circolazione da metà 2024, ma resteranno in uso anche quelli raffiguranti la regina Elisabetta per ridurre al minimo l'impatto ambientale e finanziario

Anche se non ci sono state - e probabilmente non ci saranno - reazioni ufficiali da parte di re, della regina consorte Camilla o dei principi di Galles, ci si aspetta un Natale polemico in ......Novità nella tenuta di Sandringham. Il primo 25 dicembre da re di Carlo, il primo senza The Queen a ospitare i festeggiamenti e con una tempesta in arrivo dall'altra parte del mondo: i duchi di Sussex ...Carlo III si appresta a festeggiare il suo primo Natale da re. C'è aria di festa a Windsor ma anche di cambiamenti. Sebbene alcune tradizioni ...