Pos | tornano le multe per gli esercenti | ecco come cambia la Legge di Bilancio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Approvato un nuovo emendamento alladiper il 2023:no le norme sull'obbligo di pagamento via Pos Tra gli argomenti più discussi nel corso di questi ultimi mesi c'è sicuramente quello del pagamento via Pos. L'Italia, è cosa nota, è uno degli Stati maggiormente ancorati al pagamento via contanti. Perre la rotta ed avvicinarsi alla tendenza europea, dopo che negli ultimi anni si è parlato molto di introdurre l'obbligo per glidi accettare il pagamento digitale, il 30 giugno 2022 è stata pubblicata la norma che ha effettivamente introdotto quest'obbligo per commercianti e anche per i professionisti che offrono servizi di ogni genere. Obiettivo di questa norma è anche quello di evitare l'evasione fiscale, in quanto il ...

Il Sole 24 ORE

Tra le norme che hanno avuto il via libera c'è la proroga al 31 dicembre per il 110% , mentre è stata soppressa la norma sul tetto di 60 euro per il pagamento conquindi le multe ai ...Ecco le principali modifiche approvate in commissione Soppressa norma, le multe restanole multe per i commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat. È stato ... Multe, commissioni e ristori: tutte le novità sul Pos Dallo scorso 30 giugno sono scattate le sanzioni per esercenti e professionisti che non consentono ai clienti di pagare con carta invece che in contanti. L’introduzione di tali sanzioni rende effettiv ...ROMA, 21 DIC - Tornano le multe per i commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte e bancomat. È stato infatti approvato in commissione Bilancio alla Camera l'emendamento alla manovra c ...