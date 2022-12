Perché Enzo Iacchetti conduce Striscia la Notizia da casa | il motivo

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)lada? Il celebre comico non è presente dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 insieme al suo fedele compagno Ezio Greggio, ma “solo” in collegamento a causa di un’indisposizione momentanea, probabilmente un po’ di influenza. Nulla di preoccupante,sta bene e, dopo l’iniziale assenza in studio, presenterà la puntata da, in attesa di tornare presto alla guida dello show dell’access prime time di Canale 5. Le veline Quali sono le veline dilaper la stagione 2022-2023? La velina mora si chiama Cosmary Fasanelli, 22 anni, ed è una ragazza pugliese di Brindisi. È cresciuta praticando molti sport, tra cui la danza, ...