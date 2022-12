Logli | niente revisione ' Non ci sarà processo bis' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Omicidio Ragusa, i giudici hanno sciolto la riserva. La difesa del marito 'Le parti civili hanno discusso in udienza, faremo ricorso in ...revisione del processo per Antonio, accusato dell'omicidio di Roberta Ragusa. Dunque, non ci sarà un nuovo procedimento per l'elettricista di Pisa condannato in via definitiva a 20 anni ... Logli, niente revisione "Non ci sarà processo bis" Niente revisione del processo per Antonio Logli, accusato dell’omicidio di Roberta Ragusa. Dunque, non ci sarà un nuovo procedimento per l’elettricista di Pisa condannato in via definitiva a 20 anni ...La Corte d'Appello di Genova ha respinto l'istanza di revisione del processo sull'omicidio di Roberta Ragusa avanzata dalla difesa di Antonio Logli The post Omicidio Roberta Ragusa, no alla revisione ...