Inter | occhi su Scalvini dell’Atalanta | proposto Fabbian per abbassare la richiesta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Con la situazione legata a Milan Skriniar ancora da definire, senza contare il riscatto quasi impossibile di Francesco Acerbi, in casasi comincia già a guardare a rinforzi di qualità per la retroguardia. Uno dei nomi più gettonati al momento ad Appiano Gentile è quello di Giorgio, talentuoso classe 2003 in forza all’Atalanta. Stando a quanto riporta L’Eco di Bergamo, però, la valutazione che la Dea fa del proprio gioiellino sarebbe nell’ordine dei 40 milioni di euro. Per questo, l’pensa a proporre il cartellino diperla, che rimarrebbe comunque molto alta. SportFace.

Commenta per primo L'continua a monitorare il mercato e, a prescindere da quello che sarà il budget concesso da ... Il ds Piero Ausilio ha messo da tempo glisu Giorgio Scalvini , difensore ......