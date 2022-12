Incidente Alessandria | salgono a 4 le vittime

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) –a quattro ledel graveverificatosi all’alba di domenica 11 dicembre nell’alessandrino dove un’auto sulla quale viaggiavano sette giovani prima ha danneggiato un passaggio a livello, quindi si è schiantata contro un guard rail e infine è rimbalzata nel cortile di una casa privata. E’ infatti deceduto oggi uno dei ragazzi ricoverati in ospedale adgià in condizioni neurologiche critiche da alcuni giorni. A darne notizia l’Azienda ospedaliera diche esprime vicinanza al dolore della famiglia e dei parenti delle altrecoinvolte. L’altro paziente ricoverato in terapia intensiva, fa ancora sapere l’Azienda sanitaria, è invece stato trasferito all’Ospedale Infantile, nella struttura di Chirurgia Pediatrica. Nello ...

Non ce l'ha fatta Vincenzo Parisi, 21 anni compiuti da poco. È la quarta vittima dell'di Cantalupo , era uno dei sette occupanti della Peugeot 807 che l'11 dicembre si è ...di. "...Quarta vittima dell'a Cantalupo: questo pomeriggio è morto Vincenzo Parisi, 21enne che si trovava a bordo ... ricoverato in gravissime condizioni in ospedale ad, non aveva mai ... Morto il quarto ragazzo dell'incidente di Alessandria: il 21enne Vincenzo Parisi non ce l'ha fatta È morto anche Vincenzo Parisi, uno degli altri 4 ragazzi ricoverati in ospedale dopo il gravissimo incidente di Cantalupo, nell’Alessandrino ...Ora il bilancio è drammaticamente completo: quattro morti . Come era accaduto nell' incidente stradale avvenuto in Umbria nelle ...