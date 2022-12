Il top di Anna Tatangelo è troppo stretto | serve ossigeno

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Donna con una bellezza travolgente;sa esattamente come mandare fuori di testa tutti i suoi fan. Iniziamo, nel parlare di, con l’aspetto professionale legato al mondo della cucina; la cantante, infatti, è stata tra le protagoniste della seconda stagione di Celebrity Masterchef. L’esperienza vissuta all’interno del cooking show è stata decisamente positiva considerando come lanon solo è arrivata fino in fondo ma ha anche vinto; il suo menù, infatti, è stato ritenuto migliore rispetto a quello dell’altra finalista, Orietta Berti. Quello che in poche, forse, ricordano è la partecipazione dinel film “Un Natale al Sud“, uscito nel 2016 e dove la cantante ha avuto la possibilità di recitare al fianco di Massimo ...