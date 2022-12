His Dark Materials 3 | la recensione | un ottimo epilogo per la serie Sky Atlantic

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La: His– Queste Oscure Materie 3, del 2022 Creata da: Jack Thorne Cast: Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy, Amir Wilson. Genere: Fantasy, steampunk. Durata: 55 minuti ca./8 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Sky, in lingua originale. Trama: Mentre Will vaga di mondo in mondo alla ricerca di Lyra, sua madre Marisa la tiene prigioniera in un remoto rifugio, per proteggerla dalle forze del Magisterium. Lord Asriel, nel frattempo, si prepara a scatenare una guerra cosmica contro il tirannico dominio dell’Autorità. A quindici anni esatti dalla prima, sfortunata trasposizione cinematografica, e al termine di varie peripezie produttive, l’adattamento della trilogia letteraria Queste Oscure Materie di Philip Pullman raggiunge finalmente la sua epica conclusione. Tutto era ...

Agenzia ANSA

materials " è tratta dalla trilogia di libri uscita in Italia come "Queste oscure materie", inaugurata da "La bussola d'oro" (da cui già era stato tratto un film con Nicole Kidman nel 2007). Si conclude con gli ultimi otto nuovi episodi della stagione finale diMaterials - Queste Oscure Materie l'avventura fra i mondi di Lyra Belacqua, predestinata eroina protagonista della serie fantasy tratta dalla trilogia best seller di Philip Pullman. His Dark Materials su Sky il capitolo finale saga fantasy Dal volume conclusivo della trilogia di Philip Pullman, Il cannocchiale d'ambra (Salani Editore), i nuovi episodi della saga fantasy HBO-BBC. Tornano Dafne Keen, Amir Wilson, Ruth Wilson e James McAvo.